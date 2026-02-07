Mazlum Kibar'dan Rekor Dalış Denemesi - Son Dakika
Mazlum Kibar'dan Rekor Dalış Denemesi

07.02.2026 16:00
Dalış eğitmeni Mazlum Kibar, Saros Körfezi'nde rekor denemesi öncesi İzmit'te 16 saat 11 dakika su altında kaldı.

Saros Körfezi'nde mart ayında rekor denemesi yapmayı planlayan dalış eğitmeni ve rehber dalıcı Mazlum Kibar, İzmit Körfezi'nde ikinci deneme dalışını gerçekleştirdi.

Cem Karabay'a ait 30 saat 20 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu, mart ayında Saros Körfezi'nde yapacağı dalışla geçmeyi hedefleyen 32 yaşındaki Kibar, çalışmalarını sürdürüyor.

Kibar, ikinci deneme dalışında Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) önündeki iskeleden suya girerek, 16 saat 11 dakika su altında kaldı.

Aynı noktada 22 Ocak'ta yaptığı ilk deneme dalışında 13 saat 11 dakika su altında kalan Kibar, ikinci denemesinde süresini 3 saat artırdı.

KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu ve kulüp dalgıçlarının da izlediği dalışın ardından AA muhabirine açıklama yapan Mazlum Kibar, bu dalışta su altında uyuma antrenmanı da gerçekleştirdiğini söyledi.

Kibar, 2011 yılında dalışa başladığını ve "su altında en uzun yaşayan insan" olmayı hayal ettiğini belirterek, soğuk su, kapalı ortam, göl ve normal deniz suyu sıcaklığı kategorilerindeki tüm rekorları kırarak bu ünvanı almak istediğini kaydetti.

İlerleyen süreçte kapalı ortamda 192 saat olan dünya rekorunu 240 saate, gölde 120 saat olan rekoru 150 saate, normal deniz suyu sıcaklığında 145 saat olan rekoru ise 150 saate çıkarmayı hedeflediğini anlatan Kibar, "Allah güç verdikçe bunları ülkemize kazandırmaya niyetliyiz." dedi.

Kibar, Saros Körfezi'nde yapacağı dalışta 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü şerefine rekoru kırmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Saros Körfezi, Güncel, Doğa, Son Dakika

