MBA Okulları, 12. kampüsünü Gaziosmanpaşa'da açtı - Son Dakika
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MBA Okulları, 12. kampüsünü Gaziosmanpaşa'da açtı

18.06.2022 14:56
MBA Okulları, 12. kampüsünü Gaziosmanpaşa'da açtı

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, 12. kampüsünü Gaziosmanpaşa'da açtı.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, 12. kampüsünü Gaziosmanpaşa'da açtı. Gaziosmanpaşa Kampüsü ile 2022-2023 akademik yılı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak.

Medicana Grubunun kalite standartları çerçevesinde iddialı bir stratejiyle büyümeye devam edeceklerini belirten Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı, "İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2022-2023 akademik yılı itibarıyla öğrencilerimiz, eğitimci kadromuz ve aileler ile eğitimde uluslararası nitelikte akademik içeriğe, hibrit deneyime, öznel iyi oluşa, sağlığa ve yenilikçi düşünmeye odaklanmaya devam edeceğiz. Eğitim bizim tutkumuz ve eğitimi, her öğrencinin birey ve değer olarak tanımlandığı benzersiz bir yaşam alanına dönüştürmeyi önemsiyoruz. Her bireyin kendi potansiyelini en üst düzeyde ortaya çıkarma şansına sahip olmayı hak ettiğine inanıyoruz; bu kapsamda öğrencilerimizi çağın yeterlilik alanlarında multidisipliner gelişim göstererek dünya standartlarındaki bir transkriptle okullarımızdan mezun edeceğiz" dedi.

"SINIFLARIMIZIN KAPILARINI HAYALLERE AÇIYOR OLMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Gaziosmanpaşa'da Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Atabek Eğitim Kurumları Kurucusu Alaattin Can ise "Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, koruyucusu ve takipçisi olan bireyler yetiştirmek adına 2009 yılında kurduğumuz okulumuzda nitelikli projelere imza attık. Pozitif bir okul kültürüyle ve kurumsal değerlerimizle on üç yılda başarıya, mutluluğa ve güvene odaklandık. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Sayın Hüseyin Bozkurt'un hem sağlık hem eğitim alanındaki yatırımları ve vizyonu çok kıymetli. MBA Okullarının Gaziosmanpaşa'da olmasını önemsiyoruz. Medicana Eğitim Grubu MBA Okullarının yenilikçi ve modern yapısıyla eğitimde kaliteye odaklanan büyük bir grubun gücüyle sınıflarımızın kapılarını hayallere açıyor olmak bizim için büyük bir gurur. Bizimle aynı değer ve ilkelere sahip MBA Okullarında öğrencilerimiz Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği bilim ve akıl yolunda emin adımlarla ilerleyecek; MBA Okulları mezunu olmanın haklı gururunu ve ayrıcalıklarını tüm yaşamları boyunca hissedecek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MBA Okulları, 12. kampüsünü Gaziosmanpaşa'da açtı - Son Dakika

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