McGregor rakibini 40 saniyede yıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor McGregor rakibini 40 saniyede yıktı! - Son Dakika Spor

McGregor rakibini 40 saniyede yıktı!

6 saat önce

UFC dövüşçüsü Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndüğü ilk maçında Amerikalı rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti.

McGregor rakibini 40 saniyede yıktı!, System.String[]

UFC dövüşçüsü Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndüğü ilk maçında Amerikalı rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti.


Geçtiğimiz yıl ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile yaptığı mücadelede ringden mağlubiyetle ayrılan ve kariyerini noktaladığını açıklayan İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndü. Şampiyon dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen dev mücadelede Amerikalı rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. Kariyerinde daha önce 13 saniyede Brezilyalı Jose Aldo'yu nakavt eden Conor, ikinci büyük başarısına imzasını attı. Conor, mücadele sonrasında ise, "Geri döndüm. Geri dönmek harika. Kopmayacağımı söylemiştim. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sıklette iyi hissediyorum. Daha yapacağım çok şey var" dedi.


Mayweather'den mesaj var


Öte yandan 2017 de ringde Conor ile karşılaşan ve mücadeleden 10. rauntta rakibini nakavt ederek galibiyetle ayrılan Floyd Mayweather, bu yıl içinde İrlandalı boksör ile tekrar bir maç yapacağını da açıkladı. 2 yıl önce Las Vegas'ta yapılan dev mücadele sonunda ringden zaferle ayrılan Mayweather, yaklaşık 300 milyon Dolar kazanırken, McGregor ise 100 milyon Dolar'ın sahibi olmuştu.


Ayrıca Mayweather, yıl içinde Khabib Nurmagomedov ile de bir müsabaka yapacağını boksseverlere müjdeledi. - İSTANBUL

Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Las Vegas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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