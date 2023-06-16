MEB, LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlattı

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Kavaklı İlkokulu'nda bir öğretmenin öğrencileriyle çekildiği fotoğraf tepkileri de beraberinde getirdi. LGBT sembolü buluna afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen ardından sosyal medyada paylaştı.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Twitter hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen hakkında yasal sürecin başlatıldığını belirtti

"YASAL SÜRECİ BAŞLATTIK"

Bakan Tekin şunları söyledi: "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık."