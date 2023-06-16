MEB, LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlattı - Son Dakika
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MEB, LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlattı

MEB, LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlattı

16.06.2023 23:32

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Silivri ilçesindeki Kavaklı İlkokulu'nda görevli öğretmenin LGBT sembolü bulunan afişin önünde öğrencileriyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmasının ardından yasal süreç başlattıklarını açıkladı. Bakan Tekin, bu tür kötü örneklerin kocaman yürekli öğretmenleri de rencide ettiğini belirterek, MEB ailesinin hukukunu korumak için ilgili kişi hakkında yasal işlem başlattıklarını ifade etti.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Kavaklı İlkokulu'nda bir öğretmenin öğrencileriyle çekildiği fotoğraf tepkileri de beraberinde getirdi. LGBT sembolü buluna afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen ardından sosyal medyada paylaştı.

LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlatıldı

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Twitter hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen hakkında yasal sürecin başlatıldığını belirtti

"YASAL SÜRECİ BAŞLATTIK"

Bakan Tekin şunları söyledi: "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık."

LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlatıldı
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, İstanbul, LGBT, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB, LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB, LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlattı - Son Dakika
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