Medvedev: Trump Grönland\'la Tarihe Geçmek İstiyor

21.01.2026 14:43
Dmitriy Medvedev, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme arzusunun tarihi bir miras bırakma isteği olduğunu belirtti.

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı 'ele geçirme' isteğinin arkasında 'kurucu babalar' arasına girme ve tarihe geçme arzusu yattığını bildirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland planlarını değerlendirdi. Medvedev, "Herkes ne olduğunu anlıyor: Trump, adayı dünya haritalarında Amerikan bayrağı altında görmek ve 'Kurucu Babalar'ın saflarına katılmak istiyor. O, tarihe geçmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Trump'ın daha önce Kanada ve Venezuela'yı ABD toprağı olarak gösteren yeni bir harita yayınladığını hatırlatarak, Rusya'nın Trump'tan farklı olarak aslen Rus olan kendi topraklarını ve insanlarını geri aldığını, Grönland'ın ise ABD ile tarihsel bir bağı olmadığını vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalanmasına da atıfta bulunan Medvedev, Trump'ın hedeflerine ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini sorguladı. Medvedev, "NATO'yu tasfiye etmek, zayıf bir ülkedeki müttefikleri tarafından ihanete uğramış yabancı bir lideri kaçırmaktan çok daha zor olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev ayrıca, Trump'ın ismini tarihin tabletlerine altın harflerle yazdırmak için acele ettiğini ancak zamanının hızla tükenmekte olduğunu öne sürdü.

Kaynak: DHA

