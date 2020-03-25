Medyatik kumruyu koruyan şemsiye yenilendi - Son Dakika
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Medyatik kumruyu koruyan şemsiye yenilendi

6 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki bir trafik lambası üzerine 2 yıl önce yuva yapan kumrunun kışın yağmur, yazın güneşten korunması için konulan şemsiye yenilendi.

Medyatik kumruyu koruyan şemsiye yenilendi, System.String[]

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki bir trafik lambası üzerine 2 yıl önce yuva yapan kumrunun kışın yağmur, yazın güneşten korunması için konulan şemsiye yenilendi.

Ödemiş'in en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'ndeki trafik ışığı direğine 2018 yılının bahar ayında bir kumru yuva yaptı. Demirdere Mahallesi'nden, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını izlemek için gelen Erol Yörük, sıcak havada fark ettiği kumru için aldığı şemsiyeyi direğe monte etti. Sosyal medyada da pek çok kullanıcının görüntülerini paylaştığı kumru 'medyatik kumru' olarak anılmaya başladı. Kış aylarında da kumruyu yağmurdan koruyan şemsiye eskimesi üzerine esnaf tarafından alınan yenisiyle değiştirildi. Yeni şemsiyeyi Ödemiş Belediyesi ekibi kumru yuvasının üzerine monte etti.Veteriner hekim Hakan Erdoğan, 'medyatik kumru' olarak bilinen hayvanı güneşten ve yağmurdan koruması için daha önce konulan şemsiyenin yenilenip, monte edildiğini belirtip, toplumda böyle duyarlı davranışların artmasını diledi.


Atatürk Caddesi, Şemsi Tebrizi, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:09 Kaynak: DHA

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