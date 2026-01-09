Mega Metal’e Yeni Genel Müdür

Mega Metal'de Genel Müdürlük görevine Yiğit Çetindağ getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çetindağ, yeni görevinde Mega Metal'in sürdürülebilir büyüme stratejilerine liderlik ederken, operasyonel mükemmeliyet, teknolojik dönüşüm ve küresel pazarlardaki etkinliğin artırılmasına odaklanacak.

Şirketin üretim ve uluslararası rekabet gücünü daha ileri taşımayı hedefleyen Çetindağ, Mega Metal'in uzun vadeli vizyonunun hayata geçirilmesinde rol üstlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine metal sanayisinde başlayan Yiğit Çetindağ, Marmara Üniversitesinde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Çetindağ, bakır, alüminyum ve çelik sektörlerinde satış, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

Üretim, operasyon ve organizasyonel yapı alanlarında birikime sahip olan Çetindağ, stratejik bakış açısı ve sürdürülebilir büyüme odağıyla öne çıkıyor.et