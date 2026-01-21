Mehmet Ali Can, BAİB Başkanlığı İçin Aday Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mehmet Ali Can, BAİB Başkanlığı İçin Aday Oldu

21.01.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAİB üyesi Can, başkanlık hedeflerini ve projelerini açıkladı, ihracatı artırmayı planlıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Can, BAİB başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Can, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geleceğe yönelik planladıkları ve projelerini anlattı.

Birliğe yeni ve güçlü bir vizyon kazandırmak istediklerini belirten Can, sürdürülebilirlikten gençliğe, yeni pazarlardan kurumsal yapının güçlendirilmesine kadar hazır projelerle geldiklerini ifade etti.

İlk olarak Burdur, Isparta ve Antalya özelinde üç ayrı yüksek istişare kurulu oluşturacaklarını dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ihracat gündemini ortak akılla belirleyeceğiz. Genç İhracatçı Kulübü ile firmalarımızın genç kuşak temsilcilerini ve üniversitelerde ihracata ilgi duyan gençlerimizi sürecin içine dahil edeceğiz. Sürdürülebilirlik bir diğer öncelikli alanımız olacak. Firmalarımızın ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşaklara sağlıklı şekilde devredilebilmesi için eğitim, mentorluk ve rehberlik mekanizmalarını hayata geçireceğiz. UR-GE projelerinin geçmişten gelen gücünü yeni projelerle büyütecek, yeni pazarlar, yeni ürün grupları ve katma değerli ihracat için çalışacağız."

Can, yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde olan Batı Akdeniz ihracatını, dört yıl içerisinde 7 milyar dolar seviyesine çıkarmanın en büyük hedeflerinden olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Can, Yerel Haberler, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ali Can, BAİB Başkanlığı İçin Aday Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:59:07. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Can, BAİB Başkanlığı İçin Aday Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.