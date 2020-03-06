Mehmet Ali'yi Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekip ameliyat edecek - Son Dakika

Geçen yıl aralık ayında ise Sağlık Bakanlığı 'nın desteğiyle Mehmet Ali'ye Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tetkikler yapıldı. Hastanenin ameliyatı riskli bulduğunu belirten Mehmet Ali'nin ablası Sultan Durak, birkaç cerrahın kardeşinin durumuna baktığını ve yapılabilecek ameliyatın yapıldığını aktardıklarını söyledi. Beyin ameliyatı konusunda ise riskli bir ameliyat olduğu ve ölümle sonuçlanması muhtemel olduğu doktorlar tarafından kendisine söylenen Durak, Mehmet Ali'nin bu şekilde yaşamaya mahkum olmasını istemediklerini ve onu ameliyat edebilecek doktorları aradıkları konusunda çağrıda bulundu.

AMELİYATI YAPACAK DOKTOR BULUNDU

Mehmet Ali, Ocak ayında Antalya 'ya giderek, Türkiye'deki ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından muayene edildi. Doktorlar, aileye müjdeli haberi vererek, Mehmet Ali'nin 14 Mart 'ta hastaneye yatabileceğini ve ameliyatın gerçekleşeceğini söyledi. Aileyle sürekli iletişimde olan Ahbap Derneği ise ulaşım masraflarını karşılayacağını bildirdi.

'BİZ HEP BUGÜNÜ BEKLİYORDUK'

Anne Emine Durak, Mehmet Ali'nin o günü heyecanla beklediğini anlatarak, "Onu burada da birçok hastaneye götürdük, tedavi ettirdik. Ama yeterli sonucu elde edemedik. Doktor Ömer Bey, oğlumun önce kafatasında, ardından yüzünde ameliyatlar yapacağını söyledi. Biz hep bugünü bekliyorduk. En büyük hayalim onun konuşabilmesi, bana bir şeyler söyleyebilmesi. Umarım ameliyat güzel geçer. Onun eğitim almasını çok istiyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.