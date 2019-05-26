Mehmet Sepil: "Artık Göztepe geleceğe bakacak"
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Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:26 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü
'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil
, "Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik. Hatalar yaptık mutlaka ama kurtulduk. Artık Göztepe geleceğe bakacak." dedi.
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