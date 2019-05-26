Son Dakika Haberleri: Mehmet Sepil: "Artık Göztepe geleceğe bakacak"

Mehmet Sepil: "Artık Göztepe geleceğe bakacak"

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik.

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik. Hatalar yaptık mutlaka ama kurtulduk. Artık Göztepe geleceğe bakacak." dedi.
Mehmet Sepil: Artık Göztepe geleceğe bakacak
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:26 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Mehmet Sepil, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı Süper Lige Bursaspor ve Erzurumspor Veda Etti Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Sepil: "Artık Göztepe geleceğe bakacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]