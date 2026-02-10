Mehmet Türkmen'den FIFA Kokartı Açıklaması - Son Dakika
Mehmet Türkmen'den FIFA Kokartı Açıklaması

10.02.2026 19:19
FIFA Kokartlı hakem Mehmet Türkmen, yurt dışında ülkesini gururla temsil edeceğini belirtti.

FIFA Kokartlı hakem Mehmet Türkmen, "Ülkemizi yurt dışında temsil ediyor olmamızın gururunu yaşamak zaten muhteşem bir şey manevi olarak ama mesleki olarak her şeyin yeniden başladığı, bütün hikayenin yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. O yüzden umarız bu hikayeyi hep beraber güzel bir şekilde yazarız. Umarım ülkemizi yurt dışında çok güzel temsil edeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kokart Töreni, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrası FIFA Kokartlı hakem Mehmet Türkmen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FIFA kokartı almanın bir hakem için çok önemli olduğunu söyleyen Mehmet Türkmen, "Bir hakem için en mutlu günlerden bir tanesi FIFA kokartı almak. Hayalini kurduğu, mesleğe başladığından beri hep olmak istediği, ulaşmak istediği bir yer. Şunu da unutmamamız lazım, bu her şeyin bir başlangıcı. Ülkemizi yurt dışında temsil ediyor olmamızın gururunu yaşamak zaten muhteşem bir şey manevi olarak ama mesleki olarak her şeyin yeniden başladığı, bütün hikayenin yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. O yüzden umarız bu hikayeyi hep beraber güzel bir şekilde yazarız. Federasyon başkanımıza, Merkez Hakem Kurulu Başkanımıza, değerli hocamıza, bize bu yolda katkı sağlayan, bugünlere ulaşmamıza vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım ülkemizi yurt dışında çok güzel temsil edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'EN ÖNEMLİ ŞEY YAPTIĞIMIZ İŞTEN KEYİF ALMAK'

Duygular kaldırıldığında futbolun anlamını kaybettiğini ifade eden Türkmen, "Bu işin güzelliği de burada, çünkü futbol duygularla yaşandıkça güzel bir şey. Duyguları futbolun içinden kaldırdığınız zaman futbol anlamını kaybediyor diye hissediyorum. O yüzden duyguların bu kadar yoğun yaşandığı bir yerde stresin de yoğun yaşanması çok normal. Bizim için önemli olan şey, bu stresle başa çıkabilmenin yollarını bulmak. Bunun için de kendimizi çok iyi tanımamız gerektiğini düşünüyorum. En önemli şey yaptığımız işten keyif almak, sahada olmaktan, oradaki insanlarla paylaşmak bizim için en önemlisi. Ben bu keyfi alıyorum. Taraftarlardan, oyunculardan, teknik ekiplerden, hakem arkadaşlarımdan, ekranlarda izleyen insanlardan, herkesten; o işin bir parçası olduğunu hissetmek çok güzel bir şey. Hep birlikte bunu hissederek, bu işi yapmaya devam edersek stres de ortadan kalkar. Çok başarılı bir futbol ülkemize miras bırakmış oluruz" şeklinde konuştu.

'MİLLİ BAYRAĞI BİZLER DE TAŞIYORUZ'

Hedeflerinin sorulması üzerine Mehmet Türkmen, şöyle cevap verdi:

"Hedefim ülkemi yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek. Bir bakıma bu milli bayrağı bizler de taşıyoruz. Nasıl milli futbolcularımız, milli sporcularımız bu işi yurt dışında yaptıkları zaman başka duygular yaşıyorlarsa biz de yurt dışında yaptığımızda bambaşka duygu yaşıyoruz. Umarım bunu gururla taşımaya devam ederim."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
