Mehterandan Mehmetçiğe asker selamı

Edirne'de bir süre önce kurulan Tarihi Kırkpınar Mehteranları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin üyeleri, kuruluşlarını Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirdikleri etkinlikte kutladı.

Osmanlı'dan miras mehteran geleneğini yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla kurulan mehter takımı üyeleri, etkinlik kapsamında anıta çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan müzisyenler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe de asker selamı gönderdi.

Mehteran ekibi daha soran mini bir konser gerçekleştirdi. Ceddin Deden, Estergon Kalesi, Hücum Marşı gibi marşları çalan ekibin gösterisi ilgiyle takip edildi, vatandaşlar fotoğraf ve video çekti.



Dernek başkanı Mümin Zurna, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin açılışı ve Türk ordusunun başarısını aynı anda kutladıklarını söyledi.

Türk ordusunun yanında olduklarını dile getiren Zurna, "Kuruluşumuz ve ordumuzun başarısını, ikisini de birlikte kutlamak istedik. Bir süre beklemiştik, bugün uygun zaman olduğunu düşündük. Umarız derneğimiz amacına ulaşır ve güzel etkinliklere imza atar." dedi.