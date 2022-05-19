Meksika'da tekerlekli sandalyeli hırsız yakalandı - Son Dakika
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Meksika'da tekerlekli sandalyeli hırsız yakalandı

19.05.2022 20:14

Meksika'da engelli bir adam tekerlekli sandalyesiyle otomobil parçaları çalarken yakalandı.

Meksika'da engelli bir adam tekerlekli sandalyesiyle otomobil parçaları çalarken yakalandı. Yetkililer adamın yıllardır otomobil parçası hırsızlığı yaptığını açıklarken, engel durumundan dolayı kimsenin bugüne kadar kendisinden şüphelenmediğini aktardı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yürüme engelli bir adam, tekerlekli sandalyesiyle otomobil parçaları çalarken yakalandı. Lüks bir aracın aynasını çalmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından şehir güvenlik kamerası ile yeri tespit edilen engelli adam, dakikalar içerisinde yakalandı.

ENGEL DURUMUNDAN DOLAYI KİMSE KENDİSİNDEN ŞÜPHELENMEMİŞ

Yerel polis, engelli adamın "Sihirli Tekerlekler" takma adıyla bilinen ve uzun süredir otomobil parçası hırsızlığı yapan biri olduğunu ifade ederken, engel durumundan dolayı kimsenin kendisinden şüphelenmediğini açıkladı. Yetkililer, polis tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tekerlekli sandalyedeki adamın suçlu olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Adının Jorge olduğu açıklanan 49 yaşındaki engelli hırsız, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, adamın aracın aynasını söktükten sonra hızla kaçmaya çalışırken tekerlekli sandalyesiyle dengesini kaybederek düştüğü görüldü.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da tekerlekli sandalyeli hırsız yakalandı
Meksika'da tekerlekli sandalyeli hırsız yakalandı
Meksika'da tekerlekli sandalyeli hırsız yakalandı
Meksika'da tekerlekli sandalyeli hırsız yakalandı

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Kaynak: İHA

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