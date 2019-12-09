Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanı Obrador, kitap çalmakla suçlanan büyükelçi hakkında konuştu Açıklaması
Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı Obrador, kitap çalmakla suçlanan büyükelçi hakkında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Obrador, kitap çalmakla suçlanan büyükelçi hakkında konuştu Açıklaması

6 saat önce

BUENOS Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan ülkesinin Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'ya ilişkin yetkililerin konuyla ilgilendiğini belirterek, "Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz." dedi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, kitap çalmakla suçlanan büyükelçi hakkında konuştu Açıklaması, System.String[]

BUENOS Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan ülkesinin Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'ya ilişkin yetkililerin konuyla ilgilendiğini belirterek, "Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz." dedi.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Valero Recio hakkındaki sorularına cevap verdi.

Valero'nun kariyerinden ve aldığı görevlerden bahseden Devlet Başkanı Obrador, "Valero, önde gelen bir uluslararası ilişkiler uzmanı ve kendisinin dış politikada temiz birisi olduğunu söyleyebilirim. Bu üzücü bir durum, yetkililer konuyla ilgileniyor. Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz, bu yüzden onun başarılarından bahsediyorum. Umarım bu konu kendi hudutları içinde kalır ve insanların onurunu zedelemez, bunu muhafaza edelim. Ortada yapılmış bir yanlış varsa ki herkes hata yapar, bilmiyorum kim mükemmel olduğunu söyleyebilir, bunu çözecek kurum dışişleridir." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında dün çıkan görüntülerde, 76 yaşındaki Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Valero'nun Buenos Aires'in en ünlü kitapçılarından El Ateneo Grand Splendid'de raftan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyduğu ve ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalmasının ardından güvenlik tarafından durdurulduğu görülmüş ve kitabevi tarafından şikayette bulunulmuştu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan Valero ile ilgili "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." açıklamasında bulunmuştu.

Valero'nun çalmakla suçlandığı yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisi olduğu belirlenmişti.

Buenos Aires, Arjantin, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Müdürü, köy okulu için kendisinden yardım isteyen öğretmene 500 roman gönderdi
Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 02:33:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanı Obrador, kitap çalmakla suçlanan büyükelçi hakkında konuştu Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]