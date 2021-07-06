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Son dakika haber! Meksika Körfezi'ndeki yangının nedeni yıldırım çarpması olabilir - Son Dakika

Son dakika haber! Meksika Körfezi'ndeki yangının nedeni yıldırım çarpması olabilir

06.07.2021 13:30
Son dakika haber! Meksika Körfezi'ndeki yangının nedeni yıldırım çarpması olabilir, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Meksika Körfezi'nde geçtiğimiz hafta çıkan yangına, yıldırım çarpması sonucu sualtı petrol boru hattından sızan petrolün tutuşmasının yol açmış olabileceği öne sürüldü.

Meksika Körfezi'nde geçtiğimiz hafta çıkan yangına, yıldırım çarpması sonucu sualtı petrol boru hattından sızan petrolün tutuşmasının yol açmış olabileceği öne sürüldü.

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e (Petroleos Mexicanos) ait denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattında çıkan yangın uzun uğraşların ardından ertesi gün söndürülebilmişti. Pemex'ten yangının nedenine ilişkin açıklama geldi. Pemex'in yaptığı açıklamada, hava raporundan elde edilen verilere dayanarak, Meksika Körfezi'nde Campeche eyaleti açıklarında 2 Temmuz'da çıkan yangına, yıldırım çarpması sonucu sualtı petrol boru hattından sızan petrolün tutuşmasının yol açmış olabileceği ifade edildi. Su altı petrol boru hattında meydana gelen sızıntının doğal gaz olarak okyanus tabanında biriktiği ve okyanus yüzeyine ulaştığında yıldırım çarpması nedeniyle tutuştuğu öne sürüldü.

Açıklamada, yangının çıktığı yerin yakınlarındaki denizaltı vanasının kapatılması ve boru hattına azot enjekte edilmesi ile yangının tamamen söndürüldüğünü bilgisi paylaşıldı. Herhangi bir petrol sızıntısının yaşanmadığına dikkat çekilirken, okyanus yüzeyindeki yangının acil önlemler sonucu söndürüldüğü ve çevre kirliliğinin önüne geçildiği kaydedildi. Hasar gören pompalama hattının onarım çalışmalarına ve boru hattındaki petrol sızıntısının temel nedenini belirlemek için analizlere başlandığı aktarıldı.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ UYARMIŞTI: "PETROL SIZINTISININ ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARIN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK"

ABD merkezli çevre örgütü Azul, Campeche eyaleti açıklarında yaşanan olayın büyük bir çevre felaketine neden olabileceği konusunda uyarmış, patlamanın ardından meydana gelen petrol sızıntısı ve yangının okyanus ve deniz faunasında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacağını belirtmişti.

ABD hükümetinin denizden petrol çıkarmaya yönelik çalışmalarının 2011-2014 tarihleri arası toplam bin 63 kişinin yaralanmasına veya zarar görmesine neden olduğu kaydedilmiş, çalışmalar nedeniyle 477 patlama ve yangın, 11 noktada 2 bin 100 galondan fazla (yaklaşık 7 bin 900 litre) petrol sızıntısı ve 11 ölüm meydana geldiği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı 2 Temmuz'da patlamıştı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın uzun süre kontrol altına alınamamış, yoğun çabalar sonucu bugün yerel saatle 10.45 sıralarında söndürülmüştü. Patlamadan sonra hızla müdahale edilmesine rağmen yangının uzun süre söndürülememesinin nedeni boru hattındaki sızıntı olarak açıklanmıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

Son dakika haber! Meksika Körfezi'ndeki yangının nedeni yıldırım çarpması olabilir

Doğalgaz, Yangın, Petrol, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Meksika Körfezi'ndeki yangının nedeni yıldırım çarpması olabilir - Son Dakika


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