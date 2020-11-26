Melikgazi belediyesi 2020'de asfalt rekoru kırdı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile bir toplantı yaparak, 2020 yılında Melikgazi ilçesi genelinde 150 kilometre asfalt yol yaptıklarını vurguladı.

2020 yılında rekor asfalt çalışması yaparak rekor kırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte akşamları planlamalarımızı ve yapılacak işlerimizi değerlendiriyoruz, sabah saha çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında 150 kilometre asfalt serimi ile bir rekora imzamızı attık. Pandemi sürecinde 150 kilometre asfalt sererek hem yeni yollar açtık hem de bozuk yolları yeniledik. Böylece sezon başından bu yana cadde ve sokakları yeniledik. Bir taraftan imarda yeni yollar açmak için çalışıyor, bir taraftan da mevcut yolların kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucu otopark, yaya yolu, bisiklet yolları ve ağaçlandırmada yapıyoruz. Mahallelerimize, vatandaşlarımızın huzurla, güvenle kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında yollar kazandırdık. 2021 yılı asfalt sezonu için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Planlamalarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. 150 kilometre yolumuzun hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ