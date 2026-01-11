Melikgazi\'de Dijital Harita Uygulaması

Melikgazi Belediyesi, hayata geçirdiği dijital harita uygulamasıyla ilçedeki işletmeleri dijital haritalar üzerinde tematik gruplara ayırarak anlık takip edebilecek sistem geliştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen, Yönetim Bilişim Sistemiyle entegre çalışan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), tabanlı ruhsat uygulamasıyla ilçedeki tüm ruhsatlı işletmelerin bulundukları parsel üzerinde mekansal olarak dijital haritaya işlendiğini ifade etti.

Uygulama kapsamında belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda işletmelerin harita üzerinden belirli kategorilere göre gruplandırıldığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sahada çalışan personelimiz, akıllı cihazlar üzerinden sokak bazlı sorgulama yaparak ruhsatlı iş yerlerini konum bazlı olarak anlık görüntüleyebiliyor. Hem ofis hem de saha ortamında kullanılabilen bu sistem sayesinde, Melikgazi'mizin ticari envanteri analiz edilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda, gıda üretim ve satış noktaları, sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler, kent estetiğini ilgilendiren dış alan ve tente kullanımı olan işletmeler gibi birçok grup, tematik haritalar üzerinde farklı renk ve simgelerle gösteriliyor. CBS tabanlı ruhsat uygulamamızla ilçemizin ticari dokusunu dijital bir rehbere dönüştürdük. Tematik haritalar sayesinde hangi bölgede hangi sektörün yoğunlaştığını görebiliyor, denetimlerimizi daha sağlıklı planlıyoruz."