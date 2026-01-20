Melikgazi Kütüphaneleri Öğrencileri Ağırlıyor - Son Dakika
Melikgazi Kütüphaneleri Öğrencileri Ağırlıyor

20.01.2026 14:16
Melikgazi Belediyesinin kütüphaneleri, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ders çalışmasına imkan tanıyor.

Melikgazi Belediyesinin Akıl Küpü Kütüphaneleri, ders çalışıp kitap okuyarak vakitlerini değerlendirmek isteyen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede bulunan 18 Akıl Küpü Kütüphanesinin nezih ortamıyla yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrencileri ağırladığını belirtti.

İlçede gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik projelerle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimiz hem bireysel gelişime hem de toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla kütüphanelerimiz tatilde olan gençler tarafından ilgi görüyor. Tatil süresini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphaneleri doldurarak akşam saatlerine kadar güvenli ve sıcak ortamda ders çalışıyor. Sessiz ve konforlu çalışma ortamlarımız ve zengin kitap koleksiyonlarımız, ücretsiz internet imkanımızla kütüphanelerimiz özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Buralarda grup çalışma alanının yanında ortak çalışma ve sessiz okuma alanı olmak üzere birçok özellik bulunuyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

