Melis Sezen: İnanmadığım rolü oynamam

Dergiye röportaj da veren oyuncu, "Karakter seçiminde kurallarınız var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"İnanmadığım rolü asla oynamam. Benim için de, seyirci için de eziyet olur. Onun dışında 'şöyleyse oynamam, böyleyse oynamam' gibi şeylerim yok."