Melis Sezen: İnanmadığım rolü oynamam
6 saat önce
Dergiye röportaj da veren oyuncu, "Karakter seçiminde kurallarınız var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "İnanmadığım rolü asla oynamam. Benim için de, seyirci için de eziyet olur.
Dergiye röportaj da veren oyuncu, "Karakter seçiminde kurallarınız var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"İnanmadığım rolü asla oynamam. Benim için de, seyirci için de eziyet olur. Onun dışında 'şöyleyse oynamam, böyleyse oynamam' gibi şeylerim yok."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:17
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