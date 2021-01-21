Menajerimi Ara 22. Bölüm Fragman - Son Dakika

Menajerimi Ara 22. Bölüm Fragman

21.01.2021 11:43

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır.

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Yapım Ekibi

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak

İdari Yapımcı: Ali Demir

2. Yönetmen: Elif Turgay

Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar

Sanat Yönetmeni: Zeynep Aslan

Müzik: Saki Çimen, Uğur Ateş

Oyuncular

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Serkan: Serhat Teoman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Emir: Burak Tozkoparan

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

Mayda: Aslı Mavitan

Leyla: Pınar Ünsal

Meral: Buse Sinem İren

Ece: Duygu Şen

Sedef: Melisa Seda

Aydın: Beran Kotan

Menajerimi Ara 22. Bölüm Fragman

İstanbul, Antalya, Ajans, Dicle, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Menajerimi Ara 22. Bölüm Fragman - Son Dakika


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