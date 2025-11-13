Menderes Mandalina Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menderes Mandalina Festivali Başlıyor

13.11.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Gümüldür Özdere Mandalina Festivali 14-16 Kasım tarihleri arasında Gümüldür Atatürk Mahallesi Eski Köy Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Gümüldür Özdere Mandalina Festivali 14-16 Kasım tarihleri arasında Gümüldür Atatürk Mahallesi Eski Köy Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival, yarın stantların açılışı ile başlayacak. Çocuk oyun alanının yer alacağı festivalde Gümüldür Halk Oyunları ekibi performansı, resim sergisi, Lotus Ritim Grubu performansı ile festival hareketliliği yaşanacak. Kings Of Klaros ve hemen ardından Melikjoy konserleri ile ilk günün finali yapılacak.

Festivalin ikinci günü çocuk koşu yarışması ile başlayacak. Program kapsamında kortej yürüyüşü de yapılacak. Gastro Şov, Çok Canlı Şov ve Cumaovası Efeler Kültür Derneği'nin halk oyunları performanslarının ardından en iyi mandalina üreticilerine ödül verilecek. Mustafa Karslıoğlu'nun sunuculuğunu yapacağı festivalde Erdoğan Özsaygılı konseri olacak. Gecenin sonunda ise Manuş Baba konser verecek.

Eğlenceli festival Gözde Buldaş ile final yapacak

Üçüncü gün çocuk oyun alanında etkinlikler ile başlayacak. Çok Canlı Şov, Gastro Şov, Özdere Halk Oyunları Ekibi performansından hemen sonra çocuklar için en iyi mandalina kostümü ve çılgın saç yarışması düzenlenecek. Akşama doğru ise Kardeşler Muhabbeti ve Aforoz konserleri olacak. Festivalin finali ise yükselen yıldız Gözde Buldaş konseri ile yapılacak.

Ulaşım kolay olacak

Festivale ulaşım da kolay olacak. Menderes Belediyesi, Menderes Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı, Görece Kim Market ve Özdere Hizmet Binası önünden servisler kaldıracak. Vatandaşlar 776 veya 778 ESHOT hatları ile de festival alanına ulaşabilecek.

Vatandaşlar bilgi almak için Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü 0232 700 00 00 numaralı hattan arayabilecek. Festivaldeki yarışmalara katılmak isteyenler ise festival alanında kurulacak kayıt masalarına başvurabilecek.

Gümüldür Satsuma mandalinasını yükseğe taşıyacağız

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı açıklamada, "Satsuma mandalinamızı dünyaya tanıtacak en önemli faaliyetlerimizden biri olan festivalimizi özellikle bölgedeki yerel üreticiye fayda sağlaması bakımından önemsiyoruz. Mandalinamız sulu, ince kabuklu ve çekirdeksiz yapısıyla dünyanın en güzel mandalinalarından biridir. Bütün halinin yanı sıra özellikle yerel kooperatiflerimiz ile birçok formda ürünler ile ilgi çekiyor. Mandalinamızı daha yüksek ihracat oranlarına ulaştırmak ve daha büyük değere yükseltmek için gerek üreticilerimizi gerek kooperatiflerimizi destekliyoruz" diye konuştu.

Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum

Festivali bu yıl 3 gün olarak planladıklarına dikkati çeken Çiçek, "Coşkuyu daha uzun zamana yayarak vatandaşlarımızın daha uzun süre eğlenmesini sağlayacağız. Dolu dolu geçecek programımızda vatandaşlarımız stantları keyifle gezip birçok şov, yarışma, sahne performansları ve büyük konserler ile coşacak. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuya katılmaya davet ediyorum. Festivalin tadını beraber çıkaralım" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Mandalina Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı 19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato ilan etti Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00’de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00'de görüşecek
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü Paylaşım bile yapmış Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış
Hayko Cepkin yasa boğuldu Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

11:12
10 Kasım’da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?
10:55
Gürcistan’da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
10:33
Taraftarlar heyecanlı Nwakaeme geri dönüyor
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor
10:18
Galatasaray’da alarm Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
10:09
Benzine zam geliyor İşte il il yeni fiyatlar
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar
09:59
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 11:29:07. #7.11#
SON DAKİKA: Menderes Mandalina Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.