Menderes, Zorlu ve Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında anılıyor - Son Dakika

Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak AK Parti İl Teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idamının 60. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Diyarbakır İnsan Hakları Başkanı Mehmet Zeki Akkoç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde toplumsal ve siyasi unsurlarıyla birlikte ilk darbenin 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu dönemin Türkiye'de darbelerin başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını belirten Akkoç, 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Anadolu'nun yetiştirdiği çok sayıda vatan evladının yine vatanı için bedel ödemek durumunda bırakıldığını kaydetti.

Akkoç, şöyle devam etti:

"Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulmuş milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş, idam sehpalarında şehit edilmiştir. Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegemonyası hem bu ülkenin geleceğini hem de milletimizin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğütmüştür. 1950 yılında iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldırmış, Türkiye'ye çağ atlatmış, milletin milli, manevi değerlerini iadei itibar etmişlerdir. Tek parti rejiminin ülkemize yaşattığı en büyük zulüm olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir."

Darbelerin millete büyük zararlar verdiğini dile getiren Akkoç, Türkiye'de darbelerin 16 Temmuz 2016'da bir daha açılmamak üzere kapatıldığını aktardı.

AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Borak, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Müge Kardeş, parti binaları önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla merhum Başbakan Adnan Menderes, dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yıl dönümü dolaysıyla andı.