TFF 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, "Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor, sahasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı mücadeleyi değerlendirdi.

Recep Yazıcı, Adana Demirspor'u şampiyonluğunu ilan etmesinden dolayı tebrik ederek sözlerine başladı. Yazıcı, "Maça fazla süre almayan, genç bir takımla çıktıklarını belirten Yazıcı, "Hocamız Ümit Karan onların mücadelelerini görmek istedi. Kendisi korona testi pozitif çıktığı için karantinada. Oyuncularımızın neler yapabileceklerini gördük. Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı, Zaman zaman karşı koymaya çalıştık. Sezonu bu şekilde kapatmış olduk" diye konuştu. - İZMİR