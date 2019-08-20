Menemenspor, Canberk Aydın'ı transfer etti
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Gençlerbirliği'nden Canberk Aydın'ı kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:58 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Gençlerbirliği
'nden Canberk Aydın
'ı kadrosuna dahil etti.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Canberk Aydın'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine Samsunspor
'da başlayan 25 yaşındaki sağ bek, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor
, Yukatel Denizlispor
ve Gençlerbirliği'nde forma giydi. Canberk Aydın, TFF 1. Lig'de 81 maça çıktı.
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