Son Dakika Haberleri: Menemenspor, Canberk Aydın'ı transfer etti
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Menemenspor, Canberk Aydın'ı transfer etti

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Gençlerbirliği'nden Canberk Aydın'ı kadrosuna dahil etti.

Menemenspor, Canberk Aydın'ı transfer etti, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Gençlerbirliği'nden Canberk Aydın'ı kadrosuna dahil etti.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Canberk Aydın'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine Samsunspor'da başlayan 25 yaşındaki sağ bek, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor ve Gençlerbirliği'nde forma giydi. Canberk Aydın, TFF 1. Lig'de 81 maça çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Canberk Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:58 Kaynak: AA
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