Menemenspor'u yerliler şaha kaldırdı!

Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de yer alan sarı-lacivertli ekip, yaz döneminde kadrosuna yine ilk kez 5 yabancı futbolcuyu dahil etse de atılan 21 golün hepsinde yerli futbolcular başrol oynadı.



Birçok takımı yabancı futbolcuların sırtladığı ligde Menemen'de yabancılar haftalardır 11'e hasret kaldı.



Kulüpte yabancılardan bir tek Arnavut kaleci Selmani istikrarı yakalayabildi. Geride kalan 16 maçın tümünde 90'ar dakika görev yapan 21 yaşındaki eldiven performansıyla beğeni topladı.



Menemenspor'da haftalardır ilk 11'in 10'unu yerliler oluştururken diğer yabancılar Trtovac, Diakite, Sangare ve Sikiru ise ilk 16 haftada fazla forma şansı bulamadı.



Takımın en skorer ismi 4 golle Ali Özgün oldu. İlk 8 haftada suskunluğunu bozamayan ardından yedek kulübesine çekilen 30 yaşındaki golcü, son 5 maçta ise 4 gol atarak adeta yıldızlaştı. Mustafa Çeçenoğlu ve Hüseyin Çolak da 3'er kez sevinç yaşarken, Mehmet Boztepe ile Taşkın Çalış 2 defa fileleri sarstı. Diğer gollere ise Ercan, Tayfun, Halil İbrahim, Ali Keten ve Murat Elkatmış imza attı. Menemenspor'un diğer 2 golü ise hükmen 3-0 galip gelinen Ümraniyespor maçıyla haneye yazıldı.



Teknik direktör Cenk Laleci, karakterli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Takımımızdaki aşı tuttu. Altınordu'yu da yenip devre arasına ilk 2'de girmek istiyoruz" dedi.



