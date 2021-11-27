Mengen'de "Ev Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konferansı - Son Dakika

Mengen'de "Ev Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konferansı

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Ev Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konferansı düzenlendi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Ev Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konferansı düzenlendi. Mengen Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Mengen Belediyesi İtfaiye Amirliği, AFAD ve Sepaş Enerji elektrik tesisat teknikerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferans, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapıldı. Konferansta, İlçe Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, köy muhtarları, yangın mağdurları ve vatandaşlar yer aldı. Eğitmenler, soba ve baca temizliği, elektrik tesisat bakımı ve kontrolü, doğru kablo ve cihaz, yangın olayına ilk müdahale ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin sunum yaptı. Katılımcılara, yangın tedbirleri konusunda bilgilendirici afiş ve broşürler de dağıtıldı.

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