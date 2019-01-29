Son Dakika Haberleri: Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü

Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü

30 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü verildi.

Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü verildi.

Fulbright Vakfı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törende, Merkel'in uluslararası işbirliği ve karşılıklı anlayışa katkılarından dolayı ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, büyüyen milliyetçiliğe, popülizme karşı olduğunu söyledi.

Almanya dahil birçok ülkede, ulusal etki alanlarını düşünen popülist ve dışlayıcı bir milliyetçilik olduğu konusunda uyarıda bulunan Merkel, "Buna kararlı bir şekilde karşı çıkmalıyız" dedi.

Alman Şansölye, Birleşmiş Milletler veya Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerin nasyonal sosyalizm, II. Dünya Savaşı ve aşırı milliyetçiliğin dehşetinden alınan derslerden sonra kurulduklarını hatırlatarak, bu konuda isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Küreselleşme ve iklim değişikliğinin savaşlar ve krizler kadar insan yapımı olduğunu savunan Merkel, "Dolayısıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için mümkün olan her şeyi yapabiliriz ve yapmalıyız" diye konuştu.

Merkel ayrıca, güçlü bir Avrupa'yı da savunarak, "ABD'nin partneri ve dostu olarak, Avrupa ancak birlik halinde güçlü olabilir." ifadesini kullandı.

Fullbrigt Ödülü'nü daha önce alanlar arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Nelson Mandela, eski ABD Başkanları Jimmy Carter ve Bill Clinton ile Sınır Tanımayan Doktorlar bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Berlin, Almanya, Angela Merkel, Güncel
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