Merkel: "Salgın kontrol altına alınırsa ekonomik toparlanma önemli ölçüde hızlanır" - Son Dakika

Merkel: "Salgın kontrol altına alınırsa ekonomik toparlanma önemli ölçüde hızlanır"

17.11.2020 14:59
Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında durumun ciddiyetini koruduğunu, bununla birlikte pandeminin kontrol altına alınınması halinde ekonomik toparlanmanın hız kazanacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında durumun ciddiyetini koruduğunu, bununla birlikte pandeminin kontrol altına alınınması halinde ekonomik toparlanmanın hız kazanacağını söyledi.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından düzenlenen ekonomi zirvesinde konuşan Merkel, ülkesinde bazı bölgelerde Kovid-19 salgınının yayılma hızından büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

Ülkesinin artık Kovid-19'u yenmek için salgının başladığı bahar aylarına göre daha donanımlı olduğunu anlatan Merkel, "Vaka sayılarını düşürmeli ve düşük seviyede tutmalıyız. Eğer bu başarılı olursa, bunu bu yılın üçüncü çeyreğinde gördük, o zaman ekonomik iyileşme önemli ölçüde hızlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19'e karşı aşı çalışmalarında ilerlemelerden memnuniyet duyduklarını belirterek, aşının yüksek standartta sahip olmasını sağlayacaklarını ve zorunlu olmayacağını söyledi.

Yeni kısıtlayıcı tedbirler masada

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 büyümüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 28 Ekim'de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, 2 Kasım'da geçerli olmak üzere kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.

Ekonomistler, yeni tedbirler imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de, ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

Kamuda söz konusu kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Merkel, dün eyalet başbakanları ile kasımda uygulanmaya başlanan yeni kısıtlayıcı tedbirlerin etkilerini ve Kovid-19'nın yayılmasını önlemek için bir sonraki adımları görüşmüştü.

Yaklaşık 6 saat süren toplantıdan sonra bir açıklama yapan Angela Merkel, alınan önlemlerinin etkili olduğunu belirterek, "Mevcut kısıtlayıcı tedbirler trendi henüz tersine çevirmedi ancak yeni enfeksiyon dinamiğini kırdık." ifadesini kullanmıştı.

Toplantıda, Merkel'in okullarda maskenin zorunlu olması dahil önlemlerin bir an önce artırılmasını talep ettiği, eyalet başbakanlarının ise karantina tedbirlerinin sertleştirilmesine karşı çıktığı belirtildi.

Merkel ve eyalet başbakanları, mevcut kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağının kararını 25 Kasım'da yapılacak toplantıya bıraktı.

Angela Merkel, Almanya, Ekonomi, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkel: 'Salgın kontrol altına alınırsa ekonomik toparlanma önemli ölçüde hızlanır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı         
15:12
Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü         
14:57
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var         
14:25
Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı         
14:14
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 15:30:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkel: "Salgın kontrol altına alınırsa ekonomik toparlanma önemli ölçüde hızlanır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei