Merkez Bankası anketi yayımlandı! Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi - Son Dakika
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Merkez Bankası anketi yayımlandı! Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası anketi yayımlandı! Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi
20.07.2026 13:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21'e, dolar/TL beklentisi ise 51,55'e yükseldi. Bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,1'e gerilerken, katılımcılar politika faizinin önümüzdeki dönemde kademeli olarak düşmesini bekliyor.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcının görüşleri doğrultusunda hazırlanan temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, geçen ay yüzde 1,57 olan temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi bu ay yüzde 1,68'e yükseldi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14'ten yüzde 29,21'e çıkarken, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e yükseldi. Buna karşın 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e geriledi.

DOLAR/TL TAHMİNİ DE ARTTI

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,4692'den 51,5537'ye yükseldi. Buna karşılık 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 55,7196'dan 55,6920'ye geriledi.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Ankette, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 49,2 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Gelecek yıla ilişkin cari açık beklentisi ise 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Katılımcılar, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e düşürdü. Gelecek yıl için büyüme beklentisi ise yüzde 4,1 olarak korundu.

FAİZDE KADEMELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ankete göre, TCMB'nin ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde olacağı öngörüldü.

İkinci toplantı için faiz beklentisi yüzde 36,55, üçüncü toplantı için yüzde 35,73 olurken, 12 ay sonrası politika faizi beklentisi yüzde 29,44 olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Merkez Bankası Merkez Bankası anketi yayımlandı! Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası anketi yayımlandı! Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi - Son Dakika
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