Merkez Bankası faizi yüzde 10,5'e düşürdü - Son Dakika
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Merkez Bankası faizi yüzde 10,5'e düşürdü

20.10.2022 14:35
Merkez Bankası faizi yüzde 10,5'e düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5'e indirdi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e düşürdüğünü duyurdu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadarelindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.

Açıklamada, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında da benzer bir hamlede bulunacağının sinyalini veren Merkez Bankası, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" dedi.

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Eylül ayında 100 baz puan düşürerekyüzde 13'ten yüzde 12'ye indirmişti.

DW/CÖ,BK

Kaynak: Deutsche Welle
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, TCMB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası faizi yüzde 10,5'e düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası faizi yüzde 10,5'e düşürdü - Son Dakika
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