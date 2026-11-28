Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Fintlix'e ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

FİNTLİX'İN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

Karara göre, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye TCMB'nin 17 Ekim 2024 tarihli ve 11727/21326 sayılı kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Söz konusu kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca alındığı belirtildi.