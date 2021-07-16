Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 855 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 855 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 964 milyon dolarlık artışla 59 milyar 619 milyon dolardan 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 9 Temmuz haftasında 892 milyon dolarlık artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL