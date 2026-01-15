Merkezefendi, Bursaspor'a Konuk Oluyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ikinci yarının ilk maçında Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde oynadığı son 6 maçının 5'ini kaybeden Denizli temsilcisi ilk yarıda 15 haftada 5 galibiyet elde etti. Bursaspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor.
