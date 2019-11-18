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Mersin'de 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi
6 saat önce
Mersin'de bir evde 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Mersin'de bir evde 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakdere Mahallesi'ndeki bir evde farklı boyutlardaki variller içerisindeki 1 ton 15 litre sahte şaraba imha edilmek üzere el konuldu.
Sahte içkiyi özel düzenekle ürettiği tespit edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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