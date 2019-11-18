Son Dakika Haberleri: Mersin'de 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mersin'de 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de bir evde 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi.

Mersin'de 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de bir evde 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakdere Mahallesi'ndeki bir evde farklı boyutlardaki variller içerisindeki 1 ton 15 litre sahte şaraba imha edilmek üzere el konuldu.

Sahte içkiyi özel düzenekle ürettiği tespit edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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