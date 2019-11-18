Mersin'de 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi

Mersin'de bir evde 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakdere Mahallesi'ndeki bir evde farklı boyutlardaki variller içerisindeki 1 ton 15 litre sahte şaraba imha edilmek üzere el konuldu.

Sahte içkiyi özel düzenekle ürettiği tespit edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.