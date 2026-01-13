Mersin\'de 280 Bin Adet Uyuşturucu Ele Geçirildi

MERSİN limanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen takipli çalışmalar kapsamında yurtdışından Mersin Limanı'na gelerek buradan yine yurtdışına gidecek olan ve geçici depolama alanında bulunan 50 koli içerisinde 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.