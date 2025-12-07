Mersin\'de Ağaç Otomobil Üzerine Devrildi

Mersin'de yol kenarında bulunan bir ağaç, sürücüsünün içinde olduğu otomobilin üzerine devrildi. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Soli Center civarında meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların otomobil üzerine ağaç devrildiği ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağacın yolu kısmen kapatması nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü sağlandı. Çevredeki vatandaşlar, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - MERSİN