Mersin'de Drift Atana 58 Bin TL Ceza

Mersin'de Drift Atana 58 Bin TL Ceza
16.01.2026 11:25
Mersin'de drift atan sürücüye 58 bin TL ceza verildi, 48 araç trafikten men edildi.

Mersin'de yapılan denetimlerde drift atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza uygulanırken, abartı egzoz ve teknik değişiklik nedeniyle 48 araç trafikten men edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler ile sanal devriye faaliyetleri kapsamında vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan 'drift atma' görüntülerine ilişkin yapılan titiz incelemeler sonucunda tespit edilen araca, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi uyarınca 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, gürültü kirliliği ile abartı egzoz kullanımının önlenmesine yönelik il genelinde son bir haftada yapılan denetimlerde 24 motosiklet, 24 otomobil olmak üzere toplam 48 araç, mevzuata aykırı teknik değişiklik ve abartı egzoz kullanımı nedeniyle trafikten men edildi. Söz konusu araçların sahiplerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi kapsamında toplam 558 bin 192 TL idari para cezası kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, çevreye ve vatandaşlara rahatsızlık veren her türlü ihlale karşı hem sahada hem de dijital platformlarda denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Mersin, Çevre

Mersin'de Drift Atana 58 Bin TL Ceza

