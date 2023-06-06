Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişine bıyık çizip küfürlü ifadeler yazan lise öğrencisi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla yapılan propaganda çalışmaları kapsamında Mersin'de cadde ve sokaklara asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık çizilip küfürlü ifadeler yazıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışma kapsamında çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 16 yaşındaki ismi açıklanmayan lise öğrencisini gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kamu görevlisine hakaret' ve "cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklandı.