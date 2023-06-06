Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişine bıyık çizip küfürlü ifadeler yazan lise öğrencisi tutuklandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişine bıyık çizip küfürlü ifadeler yazan lise öğrencisi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişine bıyık çizip küfürlü ifadeler yazan lise öğrencisi tutuklandı

07.06.2023 00:22

Mersin'de seçim propagandası kampanyası kapsamında asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişine bıyık çizip küfürlü ifadeler yazması nedeniyle gözaltına alınan 16 yaşındaki lise öğrencisi hakim karşısına çıktı. Lise öğrencisi, "kamu görevlisine hakaret" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla yapılan propaganda çalışmaları kapsamında Mersin'de cadde ve sokaklara asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık çizilip küfürlü ifadeler yazıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışma kapsamında çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 16 yaşındaki ismi açıklanmayan lise öğrencisini gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kamu görevlisine hakaret' ve "cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (31)
  • Murat Adıyaman: ülkenin en çok sevilen en çok seçim kazanan liderine hakaret bu ülkeye hakarettir bu ülkeye hainler hakaret eder derhal içerde işi bitirile Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Haaa bu arada taksimin ortasında buradaki bütün kadınları yüz dolara satın alabilirsiniz diyen o ümmet hangi ceza evinde ???? Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • suna genç: Cumhurbaşkanına küfür ve hakareti demokrasi kılıfı içinde normaldir hapis yatmamalı diyenler hadi sıkıysa ilk cumhurbaşkanımıza aynı hakareti yapın. ( Yapmazsınız çünkü işinize gelmez değil mi? ) Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişine bıyık çizip küfürlü ifadeler yazan lise öğrencisi tutuklandı - Son Dakika


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