Mersin'de Yapay Zeka Destekli Vergi Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mersin'de Yapay Zeka Destekli Vergi Sistemi Tanıtıldı

Mersin\'de Yapay Zeka Destekli Vergi Sistemi Tanıtıldı
07.01.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KURGAS sistemi, vergi denetiminde şeffaflık ve adaleti artırmayı amaçlıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası iş birliğinde, dijitalleşen vergi sisteminin yeni uygulamalarından biri olan Yapay Zeka Destekli Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) Mersin'de tanıtıldı. Vergi denetiminde şeffaflığı ve adaleti güçlendirmeyi hedefleyen sistem, meslek mensupları ve mükelleflerden yoğun ilgi gördü.

MTSO ev sahipliğinde düzenlenen KURGAN Bilgilendirme Toplantısına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, Mersin Defterdarı Metin Uzun'un yanı sıra çok sayıda serbest muhasebeci, mali müşavir ve mükellef katıldı.

Toplantıda, Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen ile Daire Başkan Yardımcısı Melih Akcan tarafından sistemin işleyişine ilişkin kapsamlı sunum yapıldı. Sunumda; yapay zeka destekli anlık analiz süreçleri, e-fatura uygulamaları, banka hareketleri ve beyannameler üzerinden yürütülen risk analiz mekanizmaları katılımcılarla paylaşıldı.

"Amaç, sahte ve yanıltıcı belgeyle mücadele"

KURGAN sisteminin temel amacının sahte ve yanıltıcı belgeyle etkin mücadele olduğunu belirten Mesut Kesmen, "Bu sistem, düzgün çalışan mükellefi ve mali müşaviri korumayı hedefliyor. Hata ile hileyi birbirinden ayırmak istiyoruz. Hata olabilir ancak hilenin önüne geçmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Düzgün çalışanı ödüllendiren bir sistem olacak"

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise vergi bilincinin Türk toplumunda güçlü bir kültüre dayandığını vurguladı. Çakır, "Türk halkı, tarihten bugüne denetim olmasa bile vergi verme sorumluluğuna sahiptir. Ülkesini seven, gerektiğinde fedakarlık yapabilen bir toplumuz. Yeter ki üretelim, kazanalım" dedi.

Verginin adil, şeffaf ve tabana yayılmış bir sistemle toplanmasının önemine dikkat çeken Çakır, KURGAN sistemiyle birlikte vergi altyapısının daha dengeli ve güvenilir hale geleceğine inandıklarını belirterek, "Bu sistem ülkemizi güçlendirecek. Düzgün çalışanı ödüllendiren, adaleti esas alan bir yapı kuruluyor. Bu hepimiz için umut verici" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Mersin, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Yapay Zeka Destekli Vergi Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:04:28. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Yapay Zeka Destekli Vergi Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.