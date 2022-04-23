Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

23.04.2022 16:21
Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi ediliyor.

Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi görevlisi İbrahim Doğan, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın sahil kısmında deniz temizliği yaptığı sırada biri yaralı, diğeri hareketsiz 2 deniz kaplumbağası gördü.

Denizden çıkarılan deniz kaplumbağalarının birinin kabuğunun kırık ve yaralı olduğu, diğerinin de misinaya takılarak öldüğü belirlendi.

Yaralı deniz kaplumbağası Mezitli ilçesinde bir hayvan kliniğinde tedaviye alındı.

Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

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İbrahim Doğan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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