Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün sahibi Nursel Duruel oldu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 13'üncüsü verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, bu yıl öykücü, değerlendirme ve inceleme yazarı Nursel Duruel'e verildi. Ödülünü törenle alan Duruel, Türkiye'de kent ödülünün sadece Mersin'de verildiğini belirterek, "Dilerim başka kentlerimize de örnek olur" dedi



Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak adına aralıksız düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek kent edebiyat ödülünün bu yılki sahibi Yazar Nursel Duruel oldu. Öykücülüğün önde gelen isimlerinde ve daha önce de birçok ödül alan Yazar Nursel Duruel için MTSO konferans salonunda ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine, Yazar Gürsel Korat ve Gazeteci Yazar Turhan Günay ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer de katıldı.



Törende, yazarların edebi kişiliğini anlatmalarının ardından ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ın elinden alan Duruel, duygusal anlar yaşadı.



"Dilerim başka kentlerimize de örnek olur"



Duruel, törende yaptığı konuşmada, ilk kez ödül almadığını, aldığından çok daha fazla seçici kurullarda görev alarak ödül verilmesine katkı sunduğunu söyleyerek, "Ancak, buradaki ödül bana çok farklı geldi, çok heyecanlandım, çünkü niteliği çok farklı ve anlamlı. Türkiye'de Mersin kenti ödülünden başka kent ödülü yok, bu tek ödül. Kuruluşunda ne kadar büyük emek olduğu açıkça görülüyor, son derece değerli bir ödül. Dilerim başka kentlerimize de örnek olur ve Mersin Kenti Ödülü de gelecek kuşaklara doğru sürer gider" dedi.



Bu ödül ile Mersin'in başka kentlerle diyaloğunu artırdığına da dikkat çeken Duruel, "Ödül aracılığıyla başka kentlerden edebiyatçılar topluca Mersin'e geldik. Giderken de Mersin'den esintilerle, buradan aldığımız ilhamla ayrılacağız. Böyle bir ödül düşüncesini oluşturanlara ve günümüzde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Bir ödülü değerli kılan çeşitli unsurlar bulunduğuna işaret eden Duruel, ödülü kimin verdiği, daha önce kimin ödül aldığı, kimin adına verildiğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ödülü veren kurum ve Türkiye'de tek olma özelliğinin çok kıymetli olması kadar, geçmişte ödül verilen kişiler de benim için ayrıca önemli. Bu yıl Bursa'da, Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen ilk edebiyatçı Nezihe Meriç yılıydı. Ben de bu çalışmada danışman olarak görev aldım. Bir yıl boyunca Nezihe Meriç'i çalışmamın ardından kendisiyle aynı ödülü bugün paylaşıyor olmam beni ayrıca heyecanlandırdı. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



MTSO Başkanı Kızıltan ise kitap okumanın insanların her zaman hayal dünyasını geliştirdiğini, hayal etmeden gelişmenin mümkün olmadığını söyledi. Bu bağlamda Mersin Kenti Edebiyat Ödül Törenini çok önemsediklerini dile getiren Kızıltan, "Bu ödül, Mersin'in kültürel anlamda tanıtılmasının yanı sıra bence ödül alan edebiyatçılarımız aracılığıyla kentimize, toplumumuza, insanlığa ve evrensel değerlere karşı bir duyarlılık oluşturma çabası taşıyor. Öyküleriyle bizlere sorgulayan bir beyin, duyarlı bir yürek, evrensel bir ahlak ve kocaman bir insan sevgisi veren Nursel Duruel'e teşekkür ediyoruz. Ödülümüzü kabul ederek, kentimizi onurlandırdığı için teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN