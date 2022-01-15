MERSİN POLİSİ, KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİ İZLEDİ - Son Dakika

MERSİN'de Emniyet Müdürlüğü personeli, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini özel gösterimle izledi.

Film gösterimi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın ev sahipliğinde Cinemaximum Forum Mersin'de gerçekleşti. Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personelin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de izlemeye geldiği gösterim öncesi yanında Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi ile konuşan Emniyet Müdürü Aslan, "Bugün bütün arkadaşlarımız, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izlemeye geldik. Hamd olsun bu memlekette Erenler bitmez. İyi ki varsın Eren diyoruz" dedi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Mersin Şube Başkanı Tufan Nenni de, organizasyon için Emniyet Müdürü Aslan'a teşekkür ederek, "Böyle anlamlı bir filme bizi çağırdığı için emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Aynı zaman da belediye meclis üyesi olmam nedeniyle bu konuda hassasiyetim bellidir. Hazırlayacağımız önerge ile Eren Bülbül'ün ismi Akdeniz'de bir parka verilecek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından emniyet mensupları senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Emir Çiçek, Mutlunur Lafçı, Atay Yıldız, Ahmet Eren Taşdelen'in rol aldığı filmi izledi.