Merzifon'da sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kuruldu - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kurbanlık pazarında sosyal mesafeli pazarlık istasyonu oluşturuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan sosyal mesafeli kurban pazarlık istasyonunda alıcı ve satıcılar, ahşaptan yapılan maket eli tutup kurban pazarlığı yapma imkanı bulabiliyor.

Belediye Başkanı Alp Kargı, gazetecilere, pandemi nedeniyle kurban satış alanında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Pazar alanında vatandaşların pazarlık yaparken tokalaşma geleneğini devam ettirmeleri amacıyla sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurduklarını anlatan Kargı, "Merzifon Belediyesi olarak uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurduk. Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var. Bütün esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum." dedi.

Kargı, istasyonu mesafeyi koruma ve teması önlemek için oluşturduklarını kaydetti.