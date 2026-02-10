MESEM'de İş Kazası Tartışmaları

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sivas'ta Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalıştırılan Şevval Erdem'in yaşadığı iş kazasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bakanlığınız işyeri ve okul idaresi hakkında adli ve idari soruşturma başlatmış mıdır? 'Haftada 4 gün iş, bir gün okul' diyerek reklamını yaptığınız MESEM'de öğrenci olan Şevval Aydemir'in Pazar günü işyerinde çalışmasının izahı nedir" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sivas'ta MESEM'de stajyer olarak çalışan Şevval Erdem'in yaşadığı iş kazasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaca, şunları kaydetti:

"Şevval Erdem, iş tanımına uygun olmayan 'kızgın yağ değişimi' için kendisine ısrar edildiğini, yapamayacağını söylediği ve aşamalarda tehlike için uyarılarda bulunduğu halde işi yapmak için zorlanıldığını ifade etmiştir. Erdem'in anlattıklarına göre; kızgın yağı değiştirdiği sırada yağı aktardığı tanker erimiş, sorumlu ustadan yardım istemiş ancak işe devam etmesi söylenmiştir. Erdem'in taşıdığı tanker tamamen erimiş ve akan kızgın yağ kolu, bacağı, sırtı, kalçası dahil olmak üzere vücudunun sol tarafında 3. derece yanık oluşturacak şekilde yaralanmasına sebep olmuştur."

Karaca, 4 aydır tedavi gören Erdem'in yaşanan bu iş kazası neticesinde hali hazırda kolunu kullanamadığını ve sinir uçlarının zarar görmesi nedeniyle vücudunda hissizlikler yaşadığını aktararak, mağduriyetin bununla da sınırlı kalmadığını ifade etti. Hasta annesi ve 2 kardeşi olan Erdem'in, evin bütün sorumluluğunun kendi üzerinde olduğunu ve MESEM'den aldığı parayla geçimlerini sağladığını ifade ettiğini belirten Karaca "Tedavi süresince çalışamadığı için iş sözleşmesinin feshedildiğini ve okula da devamsız olarak yazıldığını belirten Erdem, tekrar staja başlamak zorunda kaldığını ve sınıfta kalmamak için okul tarafından zorla staja gönderildiğini anlatmaktadır" dedi.

Karaca, Erdem'in tesisin kendisi hakkında "iş arkadaşlarını ve kendisini tehlikeye attığı" yönünde asılsız bir tutanak tuttuğunu ve işletme sözleşmesinin feshedildiğini aktardı.

Karaca, Bakan Tekin'den şu sorulara yanıt istedi:

"-Sivas Merkez MESEM öğrencisi Şevval Erdem'in geçirdiği ağır yaralanmalı iş kazası hakkında Bakanlığınız işyeri ve okul idaresi hakkında adli ve idari soruşturma başlatmış mıdır?"

-Şevval Erdem'in geçirdiği iş kazasının neden olduğu hem bedensel hem de ruhsal hasarın giderimi için ve hukuki anlamda Bakanlığınızın ne tür sorumluluklar üstlenmiştir?

-'Haftada 4 gün iş, bir gün okul' diyerek reklamını yaptığınız MESEM'de öğrenci olan Şevval Aydemir'in Pazar günü işyerinde çalışmasının izahı nedir?

-Ağır yaralı bir öğrencinin tedavi sürecinde 'devamsız' sayılarak eğitim hakkının engellenmesi ve sınıfta kalma korkusuyla sakat haliyle çalışmaya zorlanması hangi vicdana ve mevzuata uygundur? Bu baskıyı kuran okul idaresi hakkında işlem yapılmış mıdır?

-MESEM programı uygulanmaya başlandığı günden bu yana iş kazası geçiren, kalıcı sakatlık yaşayan ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden öğrenci/stajyer/çırak/kalfa sayısı kaçtır?

-Eğitim emekçilerinin sırtına yetki verilmeden yüklenen işçi sağlığı ve güvenliği sisteminin işyerlerinde uygulanmadığı Bakanlığınızın tespitleriyle de sabit olmasına karşın bu sistemde ısrar edilmesinin manası nedir? Öğrencilerin güvenliği yalnızca bir maliyet kalemi olarak mı görülmektedir?

-Lise çağında bir çocuğun bütün ailesinin ekonomik yükünü kaldırmak üzere mecbur kaldığı MESEM sistemini lağvedip gençlerin bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından burslarla karşılandığı eşit ve adil bir eğitim sistemi için çabanız olacak mıdır? Yoksa sermayenin emirlerini yerine getirmek uğruna gençlerin sakat kalmasına göz yummaya devam mı edeceksiniz?"