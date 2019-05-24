Mesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
3 saat önce
ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın 102 yaşında hayatını kaybeden annesi Emine Fahire Müren son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:25 Kaynak: DHA
ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz
'ın eşi Berna Yılmaz
'ın 102 yaşında hayatını kaybeden annesi Emine Fahire Müren son yolculuğuna uğurlandı.
Emine Fahire Müren'in cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii
'nde kılındı. Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ile oğulları Hasan Yılmaz
, Berna Yılmaz'ın kardeşi İnci Doğu taziyeleri kabul etti. Cenazeye, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan
, CHP İstanbul
milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi
ve Erdoğan Toprak
, iş adamları Ali Ağaoğlu
ile Ergün Gürsoy'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Müren'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Küçükyalı mezarlığındaki aile kabristanlığına götürüldü.
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