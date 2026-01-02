Metal İşçilerinden TİS Eylemi

(ANKARA) - DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, 2025–2027 Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kapsamında MESS ile yürütülen TİS sürecine dikkat çekmek amacıyla işyerlerinde vardiyada birer saat üretimi durdurarak eylem yaptı.

