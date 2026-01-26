Metan Gazı Faciası: Efe Akpınar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Metan Gazı Faciası: Efe Akpınar Hayatını Kaybetti

Metan Gazı Faciası: Efe Akpınar Hayatını Kaybetti
26.01.2026 22:49
Mudanya'da babasını kurtaran Efe Akpınar, metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde babasını kurtarmak için girdiği su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Efe Akpınar (17), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek amacıyla içine giren baba Seçkin Akpınar, bir süre sonra metan gazından etkilenerek fenalaştı. Durumu fark eden oğlu Efe Akpınar, hemen kuyunun içine girerek baygın haldeki babasını dışarı çıkarmayı başardı. Ancak bu sırada Efe Akpınar da kuyudaki metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kuyudan çıkarılan Efe Akpınar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evin tek çocuğu olan Efe Akpınar'ın cenazesi, Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Mudanya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

