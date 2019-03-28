Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı
53 dakika önce
Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.
Marmara
'nın güneydoğusu, İç Ege
, Göller Yöresi
, İç Anadolu
ve Karadeniz
'in iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu ( Bilecik
, Sakarya
ve Bursa
'nın güneyi), İç Ege ( Afyon
, Uşak
ve Kütahya
), Göller Yöresi (Burdur
ve Isparta
), İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde, bugün gece saatlerinden 31 Mart sabahına kadar sürecek orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.
Bu nedenle, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin tedbir almaları gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:52 Kaynak: AA
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