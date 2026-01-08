Metin Göktepe'nin 30. Yılı - Son Dakika
Metin Göktepe'nin 30. Yılı

08.01.2026 12:04
DİSK Basın-İş, Metin Göktepe'yi anarak basın özgürlüğü mücadelesine devam edeceklerini duyurdu.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Metin'in izinde gerçekleri savunmaya, gerçeğin peşinden koşan gazetecilerle, meslektaşlarımızla yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" denildi.

DİSK Basın-İş, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe 30 yıl önce halkın haber alma hakkı için mücadele ederken gözaltına alındı, polisler tarafından işkenceyle katledildi. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bu kara leke, hafızalarımızda hala taptaze. Biz Metin'in izinde gerçekleri savunmaya, gerçeğin peşinden koşan gazetecilerle, meslektaşlarımızla yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Saygı ve özlemle anıyoruz..."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
