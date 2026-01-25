Metin Kılıç, Malazgirt Şoförler Odası Başkanı

Muş Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda Metin Kılıç, yeniden başkanlığa seçildi.

Malazgirt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yapılan seçimde en yüksek oyu alan Kılıç, yeniden başkan seçildi.

Her zaman meslektaşlarının yanında olduklarını belirten Kılıç, "Bizleri bu göreve tekrar layık gören değerli meslektaşlarımıza ve tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Görevde bulunduğumuz süre boyunca tüm esnafımıza ve şoför arkadaşlarımıza en iyi çalışma koşullarını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Destek veren tüm şoför ve esnaf kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.